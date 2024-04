Apple coraz bardziej zależny od Chin. A planowali zupełnie co innego

A co, gdyby niedekomokratycznie rządzone Chiny zaczęły stawiać jednej z najpotężniejszych firm świata rozmaite trudne warunki? Apple jest tu zagrożony w wyjątkowy sposób, bowiem swoją potęgę zawdzięcza bardzo wysokiej sprzedaży telefonów iPhone. Wydajność i sprawność ich produkcji do tej pory w dużej mierze zależały od sprawności chińskiego przemysłu. Sęk w tym, że Apple to firma amerykańska - a Chiny i Stany Zjednoczone znajdują się w stanie coraz bardziej przypominającym zimną wojnę.