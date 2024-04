BLIK zbliżeniowy niebawem wleci na iPhone'y. Oto co wiemy

Smartfony bazujące na systemie Android od lat podchodziły zdecydowanie mniej restrykcyjnie do alternatywnych metod płatności, dlatego BLIK zbliżeniowy (który notabene jest elektroniczną wersją karty MasterCard) mógł stać się realną konkurencją dla portfela Google Wallet. W iPhone'ach natomiast użytkownicy mogą dodać karty do portfela Apple i jest to jedyna opcja na płatności. Mimo że bardzo wygodna i bezpieczna, ponieważ do aktywacji wymaga skanu twarzy Face ID lub odcisku palca Touch ID, to zawsze lepiej jest mieć wybór.