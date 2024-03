Europa ociepla się najszybciej na świecie. Popłaczmy jeszcze nad ubrudzonym pomnikiem

Wracamy niejako do wydarzeń sprzed tygodnia, kiedy to ekologiczni aktywiści ubrudzili pomnik warszawskiej syrenki. Pojawiły się głosy, że chuligańskie wybryki to zła forma nagłaśniania tematu, że pomnik nie rujnuje klimatu itd. Można więc uznać, że Europejska Agencja Środowiska mówi sprawdzam. Jeżeli ci oburzeni faktycznie mieli dobre intencje i chcieli realnych propozycji, to mamy kulturalną formę przedstawiania zagrożenia. I jest też propozycja realnego działania. To kto odłoży mięso na półkę i sięgnie po tofu? Czy wygodniej oburzać się na upaćkany pomnik i uznawać, że protestować można, ale nie tak i nie w Warszawie, bo to nas nie dotyczy?