Słuchawki TWS to dla ciebie kłopot? Chcesz mieć na uszach małe dzieło sztuki? Wybierz Huawei FreeClip

Ponad ⅔ użytkowników ma problem z wypadającymi słuchawkami. Mimo że producenci starają się poprawić dopasowanie słuchawek, to nadal trzeba znajdować się w tej wybranej grupie ludzi, których uszy i kanał są przeciętnej wielkości, nieodbiegającej od standardów przyjętych przez producenta, żeby komfortowo nosić słuchawki. Słuchawki najczęściej wypadają podczas biegania (28 proc.), ale aż 24 proc. odpowiadających skarżyło się, że dzieje się to podczas wykonywania domowych czynności, a przecież wiemy, że nie należą one do najbardziej dynamicznych. 18 proc. ankietowanych traci słuchawki podczas spacerów, które z przyjemności zamieniają się w walkę o dopasowanie słuchawki do ucha. Tyle samo badanych musi nieustannie poprawiać słuchawki na siłowni, a niewiele mniej podczas uśmiechania się. Trudno to sobie wyobrazić, ale taka jest smutna rzeczywistość, w jakiej znajdują się nasi rodacy.