Panoramicznie kadr ujmując. Poznaj zasady tworzenia zdjęć z szeroką perspektywą

A co z wykonywaniem panoram za pomocą smartfona? Oczywiście, jak przystało na nowoczesne urządzenie, istnieje możliwość tworzenia tego typu ująć z poziomu telefonu. W zależności od modelu mamy do dyspozycji szereg funkcji, które na to pozwalają. Przede wszystkim warto wspomnieć o obiektywach szerokokątnych będących już standardem wyposażenia każdego nowego smartfona. Za pomocą jednego kliknięcia możemy poszerzyć ujęcie kadru, zmieniając perspektywę fotografowanej sceny. Do tego, w zaawansowanych opcjach aparatu smartfona znajdziemy dodatkowe funkcje, jak np. tryb Panorama. Za pomocą tego narzędzia możemy tworzyć zarówno panoramy pionowe, jak i poziome, a także sferyczne 360 stopni. Zajrzyjcie do swoich ustawień w telefonie i zobaczcie, jak ta funkcja wygląda u was. Można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Oprócz tego istnieje również wiele aplikacji do zdjęć panoramicznych, które można pobrać na swój telefon. Aby bardziej profesjonalnie podejść do tworzenia tego typu ujęć za pomocą telefonu, warto pomyśleć o dodatkowych akcesoriach, takich jak np. statyw ze stabilizacją czy obrotowy statyw z kamerą śledzącą.