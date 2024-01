Zamówiłeś ten smartfon Samsunga w przedsprzedaży? To nie zapomnij o tej funkcji

Wykorzystanie pełni możliwości ekranu, poprzez zwiększenie rozdzielczości wyświetlacza nowego Galaxy S24+, jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz w ustawienia do zakładki "Wyświetlacz". Tam pojawi się opcja rozdzielczość WQHD+ 3120 × 1440 pikseli po prawej stronie – i to wszystko. Pierwszy od lat Samsung Galaxy S z dopiskiem "Plus" może działać w rozdzielczości WQHD+.