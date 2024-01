Pierwszy spacer kosmiczny w historii. To było prawdziwe igranie ze śmiercią

Udało mu się w końcu wcisnąć do komory, ale musiał to zrobić głową do przodu, a nie nogami, jak było zaplanowane. To spowodowało, że musiał wykonać trudny obrót wewnątrz ciasnej komory, zanim mógł otworzyć drugą klapę i wrócić do kapsuły. Leonow przyznał później, że spocił się tak bardzo, że pot chlupał wewnątrz jego skafandra. To nie był jednak koniec problemów. Dwaj członkowie załogi mieli następnie trudności z prawidłowym uszczelnieniem włazu z powodu odkształcenia termicznego spowodowanego długotrwałymi problemami Leonowa z powrotem na statek. Na statku kosmicznym było tak ciasno, że dwaj kosmonauci, obaj ubrani w skafandry, nie mogli wrócić na swoje miejsca. Wszystko to sprawiło, że Woschod 2 miał 46 sekund opóźnienia w stosunku do planowanej operacji powrotu.