Nie tylko projektant, czyli w poszukiwaniu fachowców online. Jak znaleźć hydraulika i elektryka w sieci?

Prosty przykład: strona jednego z łódzkich hydraulików wyświetla same pozytywne komentarze. Na dodatek nie wszystkie są aktualne. Być może faktycznie mamy do czynienia ze złotą rączką i kimś nienagannie rozwiązującym problemy, ale niewykluczone, że doszło do pewnej selekcji i nie wszystkie opinie są wyświetlane. Z kolei w recenzjach Google’a widzimy przekrój not i łatwiej się do nich odnieść. Czasami jedna gwiazdka nie jest związana z samą jakością usług, ale np. tym, że specjalista długo nie odbierał telefonu albo się spóźnił. Jednak jako że mamy dostęp do wielu ocen, łatwiej jest nam zdecydować o wyborze, nie podejmując pochopnej decyzji.