Genialny do filmów i w konkurencyjnej cenie. Testowanie Hisense U8KQ było przyjemnością

U8KQ to telewizor Mini LED, czyli uniwersalny - sprawdzi się w zasadzie wszędzie i do każdych zastosowań. Nie ma w nim ukrytych haczyków czy niedoskonałości, co potwierdziliśmy testując wypożyczony od producenta egzemplarz. 144-hercowa matryca ucieszy e-sportowców, responsywność Vidaa to ulga dla wszystkich, a mnogość funkcji i obsługiwanych formatów nie pozostawią żadnego widza rozczarowanym. 55-calowy U8KQ to wydatek 5500 zł, 65-calowy 7000 zł. Kto powinien zwrócić na niego szczególną uwagę?