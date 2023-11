Jeden klik i możesz korzystać. Chrome na telefony ma dobrą nowość

Google usprawnia proces konfiguracji Google Chrome na urządzeniach z systemem iOS, zastępując Chrome Sync prostszym logowaniem się do konta Google. Ta zmiana umożliwia użytkownikom łatwiejszy dostęp do zakładek, list do przeczytania, haseł, informacji płatniczych, adresów i ustawień, podczas logowania się do swojego konta Google w Chrome. Jak to działa w praktyce?