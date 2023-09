Discord nie działa. Duża awaria popularnego komunikatora

Samo odpalenie Discorda jest problematyczne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli w aplikacji w wersji na komputery osobiste z Windowsem spróbuje się wykonać jakąkolwiek czynność, to zobaczy się błąd „Sorry, you have been blocked". Błąd zupełnie blokuje wykonywanie wszelkich możliwości w komunikatorze i zamiast serwerów, czatów, znajomych, widzimy po prostu jeden wielki panel z błędem.