Miał być dodatek, będzie pełnoprawna gra? Call of Duty 2023 to Modern Warfare III

Czujecie brak konkurencji na rynku FPS-ów? Halo już nie jest tym samym, co kiedyś. EA próbuje naprawić Battlefielda 2042. Pozostaje tylko Call of Duty, które - według wcześniejszych doniesień - miało pozostać bez nowej odsłony w 2023 roku. Jednak plany są po to, żeby je zmieniać, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że zamiast dużego rozszerzenia w tym roku dostaniemy pełnoprawną grę z popularnej serii.