Apple testuje M3 Pro. Wincej rdzeniuf, laptopy wytrzymają

Nowy czip z serii M to już standard. To jak oczekiwanie na zapowiedź kolejnego iPhone'a we wrześniu. A tak, będzie, ponieważ to już stało się coroczną tradycją, podobną do Bożego Narodzenia czy kolejnych podwyżek cen. Ciekawe, ile będziemy musieli zapłacić za to potężne narzędzie.