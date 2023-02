Rząd ukoi twój ból. Podatek zapłacisz, ale zrobisz to BLIK-iem

Najwygodniejszym sposobem rozliczenia PIT za 2022 rok jest usługa Twój e-PIT, bo jest szybka, bezpieczna, dostępna całą dobę i łatwa w użyciu. Co roku obserwujemy zwiększone zainteresowanie tym sposobem rozliczeń, a teraz Polacy przeszli samych siebie, bo w ciągu dwóch dni złożyli już ponad milion deklaracji. Rok temu potrzeba było na to dziewięciu dni. Rodacy pokochali elektroniczną formę rozliczeń z fiskusem, ale do tej pory nie było w niej możliwości uregulowania należnego podatku za pomocą najpopularniejszej formy płatności elektronicznej, czyli za pomocą BLIK. Teraz ma się to zmienić.