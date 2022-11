Klawiatura SwiftKey bez ostrzeżenia wróciła na iOS. A przecież miała zniknąć

Tak czy inaczej, SwiftKey is back. Osoby, które przez lata przyzwyczaiły się do tej konkretnej klawiatury mogą odetchnąć z ulgą. Nie muszą już ani przyzwyczajać się do nowej klawiatury - co byłoby trudne, ani szukać nowego telefonu na Androidzie, aby nadal z niej korzystać - co byłoby dużo trudniejsze i na dodatek kosztowne. Wszystko wróciło do normy, można spać spokojnie.