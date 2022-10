iPhone w górę, reszta świata w dół. Jeśli chodzi o smartfony, Apple rządzi i dzieli

Jedynym wyjątkiem od tej spadkowej reguły jest właśnie Apple, któremu może jest jeszcze bardzo daleko do dogonienia Samsunga, ale który urósł rok do roku o 1,6 proc. Weźmy też pod uwagę, że Apple ma zgoła odmienne podejście do tematyki sprzedaży niż Samsung. Apple robi wszystko, by nie przechowywać nadwyżek magazynowych i stale wyprzedawać się z posiadanych zapasów. Tymczasem Samsungi potrafią zalegać na magazynach, co sprawia, że realistyczny wolumen sprzedaży w modelu sell-out (do klienta) jest zwykle niższy, niż sugerują dane sell-in.