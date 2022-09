System radarowy Zoopark-1 może śledzić pociski artyleryjskie od 82 do 120 mm (zazwyczaj amunicja moździerzowa) z odległości do 17 kilometrów. Może wykrywać pociski kalibru 105 do 155 mm z odległości 12 km, rakiety MLRS z odległości 22 km oraz pociski taktyczne z odległości do 45 km.