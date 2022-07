Większość graczy dobierając sprzęty do grania skupia się na obrazie, podczas gdy dźwięk jest równie ważny. Wszak każda z gier to w ogromnej części muzyka i dźwięki, to dzięki nim zanurzamy się w świat gry, czy chociażby możemy zlokalizować przeciwnika, nim ten się pojawi w zasięgu naszego wzroku. W promocyjnej ofercie znajdziemy kilka bardzo dobrych modeli słuchawek, ale dwa szczególnie przykuwają uwagę. Pierwszy to Logitech G435 Lightspeed, który wyróżnia nie tylko jakość brzmienia, ale także ciekawe wzornictwo, które teraz można mieć na własnym biurku za raptem 199 zł. Drugi model wart polecenia to Steelseries Arctis 3. Są to co prawda słuchawki przewodowe, jednak w zamian oferują jakość brzmienia, której raczej nie znajdziemy w słuchawkach bezprzewodowych z tej samej półki cenowej.