Preparat od Myrkl działa dzięki zastosowaniu dwóch bakterii pochodzących ze sfermentowanych otrębów ryżowych, o uroczych nazwach Bacillus subtilis i Bacillus coagulans. Oprócz tego środek zawiera także L-cysteinę i witaminę B12. Ta kombinacja przyjęta przed wypiciem alkoholu ma być w stanie rozłożyć nawet 70 proc. czystego alkoholu nim ten w ogóle dotrze do wątroby, w ciągu godziny po jego spożyciu. Skuteczność preparatu została na razie potwierdzona przez jedno badanie, w których brało udział 24 osoby. Przez tydzień grupa ochotników o średniej wieku 25 lat wypijała od 50 do 90 mln czystego alkoholu po śniadaniu. Połowa z nich przyjmowała pigułki Myrkl, a połowa placebo. Badanie wykazało, że ci, którzy przyjmowali tabletki dwukrotnie przed spożyciem alkoholu - na 12 godzin i na godzinę przed - mieli o 70,3 proc. mniejsze stężenie alkoholu we krwi w godzinę po jego wypiciu.