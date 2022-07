Powoduje bolesne oparzenia. Barszcz Sosnowskiego atakuje w centrach miast

Sok kaukaskich barszczy zawiera związki furokumarynowe. To właśnie one doprowadzają do oparzeń, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą. Niestety nie wystarczy wejść w barszcz Sosnowskiego, by być poszkodowanym. W upalne dni olejki mogą unosić się w powietrzu i w ten sposób przedostawać się na inną powierzchnię.