Twórcy serwisów internetowych do robienia zakupów dobrze wiedzą, że najlepszym sposobem na to, by przekonać do siebie klientów, są promocje, kupony i zniżki. Shopee liczy na to, że z okazji zakupowej majówki, której start zaplanowano na noc z 4 na 5 maja 2022 r. przyciągnie do siebie klientów.