Grzebali w genach, bo chcieli stworzyć potulne chomiki. Coś nie wyszło i powstały agresywne potworki

Eksperyment i badania nad chomikami zostały przeprowadzone przez zespół pod przewodnictwem profesora H. Elliotta Albersa i profesor Kim Huhman, a do ich realizacji wykorzystano chomiczki syryjskie. Ten gatunek nabiera coraz większego znaczenia w badaniach - zwłaszcza tych dotyczących zachowań społecznych, agresji i komunikacji. Posiada on niezwykły potencjał dla świata nauki, a to za sprawą jego wewnętrznej organizacji społecznej, która jest o wiele bardziej podobna do ludzkiej niż w przypadku myszy - najpowszechniejszego zwierzęcia laboratoryjnego. Chomiczki syryjskie to również pierwszy gatunek, u którego wykazano wpływ wazopresyny na regulację zachowań społecznych.