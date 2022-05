Polska firma rzuciła rękawicę liderom branży. IC Project służy do zarządzania projektami i konkuruje z największymi

Zadania w ICP połączone są z komunikacją. Przykładem na to, że jest to efektywne rozwiązanie może być wymiana dokumentów. Jeżeli w grupie zadaniowej przesłany będzie plik, zostanie on przypisany automatycznie do zadania. Oznacza to, że chcąc do niego sięgnąć, członkowie zespołu nie będą musieli przeszukiwać wątków i całej konwersacji. Dotyczy to nie tylko pojedynczych plików, ale całej dokumentacji związanej z projektami. Zgodnie z tą filozofią każdy dokument pojawi się automatycznie w stosownym katalogu. Pliki można dodawać na poziomie projektu, jak i poszczególnych zadań.