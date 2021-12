Rok bez Facebooka na smartfonie. Da się? Da się

Tylko właściwie, po co to robić? W ciągu ostatnich dwóch lat korzystałem z Facebooka coraz mniej, głównie z uwagi na rosnącą świadomość dotyczącą kwestii prywatności. Nie podoba mi się to, że serwis na każdym kroku mnie profiluje. Każdy zostawiony lajk karmi algorytmy informacjami na mój temat. A co dostaję w zamian? No właśnie - coraz mniej. Łapałem się na tym, że bezcelowo i zupełnie mechanicznie scrollowałem Facebooka tylko z przyzwyczajenia.