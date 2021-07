Kupowała filmy na Chomikuj, teraz decyduje o przyszłości TVN-u. Teresa Bochwic już była gwiazdą internetu

Pani Bochwic nacięła się i próbowała pobrać film wrzucony przez jakiegoś pirata. Wprawdzie chomikuj.pl odżegnuje się od oskarżeń o bycie pirackim serwisem, wszak administratorzy nie mają wpływu na to, co udostępniają użytkownicy. A jeśli tylko pojawia się zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich, treści są kasowane. Niestety w przypadku obecnej wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji materiał nie został w porę usunięty i niechcący ta przyznała się w 2015 roku do piractwa.