Ta karta graficzna kosztuje 1500 zł i da radę każdej najnowszej grze. Jest jeden haczyk

Radeon 6600 XT to najnowsza propozycja od AMD. Producent twierdzi, że to względnie niedroga karta, która umożliwi płynną zabawę nawet z nowymi grami AAA. Pod warunkiem, że graczowi wystarcza rozdzielczość 1080p.

Układ graficzny Radeon 6600 XT ma zapewnić – jak to określa AMD – epicką wydajność w rozdzielczości 1080p. Karty graficzne wykorzystujące to GPU mają pojawić się w sklepach już 11 sierpnia. AMD sugeruje swoim partnerom sprzętowym cenę 379 dol. za kartę graficzną, co w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daję kwotę około 1500 zł. Rzeczywiste ceny ustalą jednak wspomniani partnerzy, a więc takie firmy, jak Asrock, Asus czy Gigabyte. Radeon 6600 XT to następca układu RX 5700 XT.