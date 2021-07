Half-Life 2: Remastered Collection znalezione na Steam

Pośród zasobów platformy Steam znaleziono kartę produktu Half-Life 2: Remastered Collection. Za niezapowiedzianą jeszcze kolekcję gier nie ma jednak odpowiadać samo Valve, ale twórcy uznanej modyfikacji sprzed kilku lat.

Słyszycie? To Miasto 17 ponownie wzywa nas do siebie. Od premiery Half-Life 2 minęło już 17 długich lat. Na przestrzeni tego czasu tytuł doczekał się dwóch wielkich rozszerzeń fabularnych. W niedalekiej przyszłości rewelacyjna przygoda powróci w nowej, ulepszonej wizualnie i technologicznie odsłonie. Wszystko to za sprawą Half-Life 2: Remastered Collection.

Half-Life 2: Remastered Collection zostało odnalezione na Steam, gra ma zielone światło od Valve.

Pierwsze informacje o remasterze Half-Life 2 pojawiły się na platformie SteamDB analizującej zasoby platformy Steam. To właśnie dzięki SteamDB poznaliśmy nazwę produktu - Half-Life 2: Remastered Collection - sugerującą cały zestaw gier. Poza podstawowym Half-Life 2 możemy się więc spodziewać ulepszonych rozszerzeń Episode One oraz Episode Two. Na nowsze Half-Life Alyx jednak raczej nie ma co liczyć, bowiem tytuł miał niedawno swoją premierę, do tego jest dopasowany do rozgrywki VR, napędzając sprzedaż gogli Valve Index.

Co ciekawe, za Half-Life 2: Remastered Collection nie odpowiada bezpośrednio Valve. Zestaw remasterów ma być tworzony przez twórców popularnej modyfikacji Half-Life 2 Update sprzed sześciu lat. Tak donosi redaktor i twórca Tyler McVicker, który publikował w przyszłości raporty dotyczące firmy Valve. McVicker twierdzi, że zweryfikował istnienie kolekcji remasterów u jednego z twórców Half-Life 2 Update. To właśnie świetne wykonanie moda graficznego z 2015 r. miało umożliwić temu zespołowi otworzenie drzwi do samego Valve.

Ciekawe, czy Half-Life 2: Remastered Collection jest w jakiś sposób powiązane z urządzeniem Steam Deck.

Kilka tygodni temu Valve zaprezentowało światu Steam Deck - przenośne urządzenie do gier, uruchamiające m.in. tytuły z gigantycznej kolekcji na Steam. Sprzęt oczywiście nie jest tak wydajny jak nowoczesne stacjonarne komputery dla graczy, ale odświeżone wizualnie Half-Life 2 mogłoby stanowić jeden z idealnych tytułów promocyjnych dla tego sprzętu. Nie mam tutaj na myśli produkcji na wyłączność, ale raczej tytuł odpowiednio sprofilowany pod techniczne możliwości platformy.