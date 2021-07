Robot-pies to już przeżytek. Cassie biega jak człowiek i pokonuje 5 km na jednym ładowaniu

Kojarzycie firmę Boston Dynamics i ich roboty o niepokojąco ludzkich ruchach? Teraz pojawiła się konkurencja. Nowy robot Cassie biega niczym człowiek, a do tego nie chwali się dystansem na Facebooku.

Gdyby moja politechnika produkowała takie roboty jak Cassie, uczęszczanie na nią wspominałbym dużo przyjemniej. Studenci uniwersytetu stanowego w Oregonie nie mają jednak powodów do narzekań, bo ich Alma Mater opracowała robota, i to nie byle jakiego.

Robot nazywa się Cassie. Ma dwie nogi i niewielki tułów, a celem w jego robotycznym życiu jest bieganie. Jak na debiutanta ma powody do dumy, bo nie dość, że przebiegł pełne pięć kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora, to jeszcze zrobił to w czasie poniżej godziny. A konkretnie w 53 minuty.