Xiaomi Yunmai Smart Scale S to inteligentna waga na każdą kieszeń z pomiarem 17 parametrów

Lato coraz bliżej, więc warto pomyśleć o sylwetce. Szczególnie po roku spędzonym w domu. W monitorowaniu postępów pomoże inteligentna waga z pomiarem 17 parametrów ciała, czyli Xiaomi Yunmai S.

Yunmai jest marką zdrowotną należącą do Xiaomi. Produkuje masażery, inteligentne maty do ćwiczeń, a także wagi, które pozwalają monitorować różne aspekty ciała. Do tej ostatniej kategorii należy inteligentna waga Xiaomi Yunmai S Smart Scale potrafiąca zmierzyć 17 parametrów ciała.

Xiaomi Yunmai S Smart Scale kupisz za 149 zł w sklepie Spider’s Web i użyjesz jej z każdym smartfonem.

Wiecie jaki jest największy problem dotyczący większości inteligentnych wag dostępnych na rynku? Praktycznie każda z nich jest kompatybilna z tylko jedną aplikacją. Do tego tańsze wagi korzystają często z dość egzotycznych aplikacji zdrowotnych, które nie zawsze integrują się z systemowymi aplikacjami do monitorowania zdrowia.

Na tym tle mocno wyróżnia się Xiaomi Yunmai S Smart Scale, która synchronizuje się bezpośrednio z topowymi aplikacjami zdrowotnymi na rynku czyli z Apple Zdrowie, Google Fit, Samsung Health i aplikacją Fitbita. Mamy więc przekrój przez cały rynek i wszystkie najważniejsze platformy. Producent przygotował też własną aplikację Yunmai.

Inteligentna waga Yunmai S Smart Scale ma 17 funkcji pomiaru ciała.

Yunmai S Smart Scale, co oczywiste, mierzy wagę ciała, ale dodatkowo podaje również m.in. BMI, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej i masę tłuszczu, masę ciała bez tłuszczu, masę mięśniową, masę kostną, białko w organizmie i poziom wody w organizmie. Urządzenie wykorzystuje cztery czujniki nacisku i cztery czujniki biologiczne, aby zapewnić najbardziej wiarygodne pomiary, jakie można uzyskać w wadze łazienkowej.

Waga ma wbudowany niewidoczny wyświetlacz LCD, który zobaczymy tylko podczas pomiaru. Dodatkowym wyróżnikiem na tle innych urządzeń jest fakt, że do zasilania nie wykorzystujemy baterii, a wbudowany akumulator, który będzie trzeba naładować tylko dwa razy w ciągu roku poprzez złącze USB.

Jeśli kupować inteligentną wagę, to właśnie teraz.

Do lata coraz bliżej, a sylwetka nie zrobi się sama. Yunmai S Smart Scale to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do monitorowania stanu organizmu. Wagę kupicie za 149 zł w sklepie Spider’s Web.