Niby PS5 co jakiś czas pojawia się w polskich sklepach, jednak trudno powiedzieć, aby sprzęt był łatwo dostępny. Braki poniekąd są zrozumiałe, bo konsola sprzedaje się tak dobrze, że aż zaskoczone jest samo Sony.

Według raportu Sony, PlayStation 5 trafiło już do 7,8 mln sklepów. To wynik o 200 tys. lepszy niż zakładano. Do końca 2020 r. sprzedano zaś 4,5 mln konsol, co pokazuje, że Sony rzeczywiście ma się z czego cieszyć.

Chociaż w dokumencie mowa o konsolach dostarczonych do sprzedawców, śmiało można założyć, że zdecydowana większość została kupiona i możemy mówić o sprzedanych egzemplarzach.

Tego akurat w Polsce nikomu tłumaczyć nie trzeba. Próbowaliście kupić PlayStation 5? No właśnie.

Nawet jeśli konsola wraca do oferty, bardzo szybko z niej znika. To wszystko wynika z popytu przekraczającego możliwości producentów podzespołów. Zainteresowanie jest niesłabnące, więc gdyby tylko konsol było więcej, raport Sony mógłby być jeszcze bardziej imponujący.

Kiedy problemy z dostawami się skończą? Na początku roku prezes AMD tłumaczyła, że braki utrzymają się do połowy 2021.

W raporcie Sony znalazło się też miejsce dla PlayStation 4. Okazuje się, że do sklepów wysłano łącznie 115,9 mln egzemplarzy starszej konsoli. Niecały rok temu informowano o nieco ponad 110 mln sprzedanych PS4. Jak widać, mimo nowego modelu na horyzoncie, wielu i tak zdecydowało się kupić “czwórkę”.

Choć oczywiście nasuwa się pytanie, na ile to był wybór, a na ile konieczność. Głód gier na PlayStation był, a że w sklepach trudno znaleźć nowy model, część pewnie decydowała się na starszy.