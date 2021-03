Alior Bank z kolejnymi funkcjami wpisującymi się w dyrektywę PSD2

Unijna dyrektywa PSD2 jest z nami już prawie półtora roku. Niektórym mogłoby się wydawać, że od tego czasu nic się nie zmieniło. Ale to nieprawda. Świat finansów, kreślony tą regulacją, jest już zupełnie inny. Tylko jeszcze nie wszyscy zdążyli się o tym przekonać.

Dyrektywa PSD2 obowiązuje od 14 września 2019 r., regulacja szeroko otworzyła drzwi dla innowacji produktowych w zakresie usług płatniczych i bankowych. Określa też standardy techniczne połączeń, zwiększa normy bezpieczeństwa transakcji oraz umożliwia świadczenie nowych usług płatniczych. Zaprosiła tym samym do stołu nie tylko same banki, ale też instytucje finansowe i podmioty fintechowe.

Alior Bank z nowym uwierzytelnianiem

Jednym z elementów wprowadzonych w życie, dzięki dyrektywie PSD2, jest większe bezpieczeństwo bankowych płatności poprzez wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelnienia. Wszystko po to, aby utrudnić zadanie coraz bardziej panoszącym się po sieci e-złodziejom. W Alior Banku dwuetapowa weryfikacja została już wdrożona i odbywa się poprzez informacje znane tylko klientowi, np. hasło, czy kod PIN oraz za pośrednictwem danych biometrycznych takich, jak odcisk palca, FaceID. Innym rozwiązaniem dodatkowego uwierzytelnienia - w przypadku logowania się do bankowości internetowej - w Alior Banku są też powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej. W tym przypadku, jeśli mamy kłopot z dostępem do internetu, możemy też skorzystać z mobilnego potwierdzenia kodem QR. Wystarczy wybrać opcję „Problem z autoryzacją?” w szczegółach transakcji na ekranie bankowości internetowej.

PSD2, czyli zabezpieczenia przy terminalu i wpłatomacie

Bezpieczeństwo jest także priorytetem jeżeli chodzi o płatności kartą w terminalu. Klienci Alior Banku muszą być przygotowani, że przy niektórych transakcjach opiewających na mniej niż 100 zł będą proszeni o dodatkowe potwierdzenie kodem PIN. Z kolei podczas korzystania z wpłatomatu kwota danej transakcji nie ma znaczenia. W tym przypadku Alior Bank poprosi o PIN przy wpłacie jakiejkolwiek gotówki. Z kolei zlecając transakcje w ramach szybkiej płatności BLIK, klienci Alior Banku powinni być przygotowani, że – nawet jeśli korzystają z tzw. szybkiej płatności - przy co szóstej transakcji będą proszeni o dodatkowe potwierdzenie jej w aplikacji mobilnej – kodem PIN, odciskiem palca, funkcją TouchID lub FaceID.

Otwarta bankowość, czyli wszystko w jednym miejscu

Jedną z największych zmian jakie przyniosła ze sobą unijna dyrektywa PSD2 jest nowy standard usług płatniczych - otwarta bankowość. Chodzi o udostępnianie przez banki rachunków płatniczych klientów w internecie przez tzw. API lub inny interfejs dla podmiotów trzecich - tzw. TTP (Third Party Providers). Z tą uwagą, że dane rachunku mogą być przekazywane wyłącznie za zgodą samego posiadacza. Dzięki otwartej bankowości klienci mogą otrzymywać kompletną informacje o stanie swoich finansów, mogą je monitorować i zarządzać nimi. Takie udogodnienia pozwalają obserwować wszystkie rachunki za pomocą jednej aplikacji.



Materiał powstał przy współpracy z Alior Bankiem