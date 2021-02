Warszawskie kawiarnie oddają fusy. Starbucks zrobi z nich ekologiczne słomki

Starbucks pochwalił się właśnie nawiązaniem współpracy z polskim startupem EcoBean, który opracował sposób na produkcję słomek z kawowych fusów. Nowy materiał jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż plastik.

Współpraca z polskim startupem to część globalnej strategii Starbucks, która zakłada ograniczenie ilości plastikowych odpadów i emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2030 r. Cel godny pochwały, a wiadomość, że za jego częściową realizację odpowiadać będzie polska firma może okazać się świetną wiadomością dla naszej gospodarki. O ile technologia opracowana przez EcoBean zacznie być wykorzystywana przez Starbucks globalnie.

Słomki z fusów

Kawowe fusy jeszcze do niedawna traktowane były za bezużyteczny odpad pozostający po parzeniu kawy. To przekonanie na szczęście powoli odchodzi w niebyt - coraz więcej firm i startupów na całym świecie eksperymentuje z tym surowcem wykorzystując go do produkcji nawozów naturalnych, kosmetyków, naczyń, etc. Podążając tym tropem, startup EcoBean zaczął eksperymentować z technologią produkcji fusowych słomek.

— Jesteśmy podekscytowani współpracą z tak dużą firmą jak Starbucks. Dodatkowo nasz projekt to 100 proc. zero waste. Zużyte fusy po kawie pakowane są do tzw. EcoBoxów. Gdy te są napełnione, zostają odebrane i trafiają do naszego zakładu. Tam zostaną przetworzone i uformowane w praktyczne słomki. Po wykorzystaniu trafiają do nas ponownie i dostają nowe życie. To idealne rozwiązanie, niosące same korzyści dla środowiska – mówi Marcin Koziorowski, CEO w EcoBean.

EcoBoxy to nic innego, jak specjalne pojemniki na odpady (w tym przypadku na kawowe fusy), które zostaną przekazane do 22 kawiarni z Warszawy odpowiedzialnych za dostarczanie surowca w początkowej fazie całego eksperymentu. EcoBean ma już doświadczenie z kawowym materiałem - startup produkuje już np. brykiet z fusów.

Starbucks lubi fusy

Nie jest to pierwsza inicjatywa związana z wykorzystywaniem zużytych fusów po kawie. Rok temu sieć kawiarni Starbucks zorganizowała akcję „Zabierz fusy do domu” namawiając swoich klientów do wykorzystywania ich w roli ekologicznego środka do czyszczenia domu, czy użycia ich do zrobienia sobie kawowego peelingu.

W tym roku z kolei fusy ze Starbucksa zostały przekazane krakowskiemu Zarządowi Zieleni Miejskiej, który wykorzystał je do posypywania oblodzonych i zaśnieżonych alejek w krakowskich parkach. Słomki z fusów to kolejny pomysł sieciówki na prowadzenie biznesu w stylu zero-waste.

— Samo ponowne użycie fusów pozwoli nam już wkrótce ograniczyć ilość oddawanego do atmosfery CO2 o nawet 400 kg na tonę. Co równie ważne, zamieniając papierowe słomki, ratujemy drzewa, które nadal mogą pochłaniać pyły i dwutlenek węgla z powietrza – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.

Przyznam szczerze, że tego typu inicjatywy realizowane przez międzynarodowe korporacje odbieram jako bardzo pozytywne wiadomości. Mam też nadzieję, że Starbucksowi uda się stworzyć modę na słomki z kawowych fusów i przekonać do tego pomysłu inne sieciówki. No i że z czasem inicjatywa ta rozszerzy się na produkcję pozostałych jednorazówek z bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów.