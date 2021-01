Wystarczy jedna komenda by zrujnować dzień użytkownikowi Windowsa. To gorsze niż groźny wirus

Wykryto nową, bardzo poważną usterkę w systemie Windows 10, która potencjalnie może doprowadzić do permanentnej utraty danych. Co gorsza, na dziś nie ma jak się przed nią bronić.

Windows 10 od wersji 1803 aż do najnowszej zawiera bardzo poważny błąd związany z obsługą systemu plików NTFS – a więc domyślnie stosowanego na wszystkich komputerach z Windowsem. Dokładna natura usterki nie jest jeszcze znana (innymi słowy: nie ma jeszcze wytłumaczenia, dlaczego dzieje się to, co się dzieje) – efektem jednak może być trwała utrata danych.

Jedno polecenie, by uszkodzić system plików komputera. Poważna usterka w systemie Windows 10.

Z jakiegoś względu wywołanie komendy cd c:\:$i30:$bitmap prowadzi do uszkodzenia systemu plików. Od razu apeluję: nie testujcie, czy działa również u was. Działa. Co więcej, dane mogą być bardzo trudne do odzyskania. Według doniesień użytkowników, Windows zgłasza poważną usterkę systemu plików i prosi o ponowny rozruch celem naprawy. Stosuje wówczas narzędzie chkdsk, a to czasem pomaga – a czasem nie.

Problem jest na tyle poważny, że rzeczona komenda nie wymaga zwiększonych uprawnień w systemie. Może być wykonana na dowolnym koncie z dowolnymi uprawnieniami. Co prawda wydaje się wątpliwe, by użytkownik zechciał sam ją wpisać i wykonać. Problem w tym, że takową komendę można przemycić w innym pliku. Autor znaleziska stworzył nawet plik ikony, który skłania system do wywołania tego polecenia. Wystarczy taką ikonkę komuś wysłać dowolnym sposobem, by ów ktoś miał zrujnowany dzień.

Niestety, na dziś nie ma żadnej linii obrony przed tą usterką. Nie jest jasne, dlaczego odwołanie się do atrybutu związanego z listami plików i folderów w NTFS w taki a nie inny sposób może uszkodzić cały system plików – jednak z niecierpliwością czekamy na łatkę od Microsoftu. To bardzo poważny błąd i miejmy nadzieję zostanie niezwłocznie załatany. Tyle dobrego, że twórcy Windowsa potwierdzili, że wiedzą już o problemie – co oznacza, że prace nad łatką z pewnością się już rozpoczęły.