Raspberry Pi 400 to nowy kompaktowy komputer sprzedawany w formie klawiatury. Wspomnienia z czasów Amigi nasuwają się same, ale nowa Malinka jest zdecydowanie nowocześniejszym sprzętem.

Miniaturowy komputerek Raspberry Pi to już kultowy kawałek elektroniki, który ma tak wiele zastosowań, że trudno je zliczyć. Raspberry Pi może pełnić rolę przystawki Smart TV opartej o Kodi, retro konsoli do gier, serwera Minecrafta, dysku sieciowego, centrum domowego systemu bezpieczeństwa, sterownikiem bezprzewodowego drukowania, itd. Projektów są setki, a większość z nich można stworzyć zupełnie za darmo.

W oficjalnych i nieoficjalnych sklepach znajdziemy cały przekrój akcesoriów i obudów na komputerek Raspberry Pi, ale nowy produkt Raspberry Pi 400 to coś więcej. Jest to oficjalna wersja komputera osobistego w nietypowej odsłonie.

Raspberry Pi 400, czyli komputer osobisty w klawiaturze.

Raspberry Pi 400 to pełnoprawny komputer osobisty bazujący na podrasowanym Raspberry Pi. Sprzęt wystarczy podłączyć do monitora lub telewizora, dodać do tego myszkę (może być na Bluetooth lub adapter na USB) i już możemy przeglądać internet, edytować dokumenty, czy grać w proste gry.

Jeśli chodzi o podzespoły, procesor to czterordzeniowy układ ARM bazujący na rdzeniach Cortex-A72, w którym taktowanie wzrosło z 1,5 na 1,8 GHz, a było to możliwe dzięki zastosowaniu większego radiatora. Na podkładzie są też 4 GB RAM LPDDR4–3200 oraz wbudowana łączność Wi-Fi ac 2,4/5 GHz i Bluetooth 5.0.

Całość jest zamknięta w formie klawiatury wyposażonej w szereg podstawowych portów: dwa USB 3.0, jeden USB 2.0, gigabitowy Ethernet, dwa wyjście micro HDMI z możliwością podłączenia ekranu 4K (do 60 kl./s), a także czterdziestopinowego złącza GPIO. Jeśli chodzi o pamięć, komputer korzysta z zewnętrznych dysków bądź z kart microSD, które można włożyć do portu w obudowie. Całość jest zasilana poprzez port USB-C.

Komputer w formie klawiatury ma rozmiar 28,6 x 12,2 x 2,3 cm w najgrubszym miejscu.

Cena? Zaledwie 299 zł.

Jestem zaskoczony, jak świetnie zostało wycenione Raspberry Pi 400. Cena komputera to zaledwie 299 zł w polskiej dystrybucji. Z kolei zestaw wyposażony w oficjalne akcesoria - myszkę, zasilacz, przewód micro HDMI - HDMI, kartę microSD 16 GB i ilustrowany przewodnik użytkownika - wyceniono na 415 zł.

Cena jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że do klawiatury dopłacamy tylko 20 zł względem podstawowej płytki Raspberry Pi 4B. Wersja z klawiaturą nie sprawdzi się we wszystkich projektach, ale z pewnością będzie lepszym wyborem jeśli chcemy zbudować w oparciu o Malinkę komputer osobisty.

A co właściwie można zrobić z takim komputerem? Możliwości są naprawdę ogromne. Choć nie znajdziemy tu pełnego Windowsa, to możemy zainstalować na sprzęcie dedykowany system Pi OS, bądź Ubuntu. W obu przypadkach mamy do czynienia z pełnoprawnym desktopowym systemem, który powinien w zupełności wystarczyć do podstawowych zadań.

Jeżeli chcemy, możemy też zafundować sobie sentymentalną podróż w czasie i poudawać, że oto leży przed nami współczesna wersja Commodore 64 lub Amigi 600. A pamiętajmy, że Raspberri Pi pozwala stworzyć emulację Commodore 64 Mini zdolną do uruchamiania słynnych ośmiobitowych gier. Nowy sprzęt realizuje kapitalny pomysł, który - z wielkim prawdopodobieństwem - stanie się nowym hitem firmy.