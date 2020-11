Właśnie zbliżyliśmy się do supermasywnej czarnej dziury o całe 2000 lat świetlnych

Jeszcze wczoraj znajdowaliśmy się ok. 28000 lat świetlnych od supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A*. Dzisiaj ta odległość jest o 2000 lat świetlnych mniejsza.

To nie jest oczywiście efekt teleportacji naszej planety – nie przeskoczyliśmy nagle z jednego miejsca w galaktyce w drugie (choć to byłoby fajne, zupełnie inaczej wyglądałoby nocne niebo). To jedynie korekta odległości wykonana na podstawie nowych pomiarów, które pozwoliły naukowcom stworzyć bardziej precyzyjny model Drogi Mlecznej.

VERA tworzy mapę naszej galaktyki

Astronomowie z Japonii przez ostatnie 15 lat za pomocą licznych teleskopów rozmieszczonych w całym kraju w ramach projektu VERA zbierali dane o położeniu i prędkości 99 określonych punktów w naszej galaktyce. Dzięki interferometrii teleskopy rozmieszczone po całym archipelagu osiągnęły rozdzielczość jednego teleskopu, którego czasza miałaby średnicę 2300 km. Po połączeniu zebranych danych z dodatkowymi pochodzącymi z innych teleskopów na całym świecie udało się stworzyć jak na razie najbardziej precyzyjną mapę naszej galaktyki.

Punkty obserwowane przez radioteleskopy z sieci VERA

Nowa mapa wskazuje, że odległość między Układem Słonecznym a supermasywną czarną dziurą w centrum galaktyki wynosi 25 800 lat świetlnych, czyli nadal znajdujemy się daleko od niej, ale 2000 lat świetlnych to istotna korekta.

Precyzja pomiarów pozwoliła także ustalić, że Ziemia (a z nią cały Układ Słoneczny) okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością 227 km/s, a nie 220 km/s jak dotychczas przyjmowano.

Wyniki pomiarów okazały się zatem bardzo ciekawe. Nic więc dziwnego, że astronomowie planują teraz ponownie poprawić precyzję tych pomiarów. Do sieci radioteleskopów zostaną teraz włączone instrumenty z Korei i Chin. Dzięki temu możliwe będzie obserwowanie jeszcze większej liczby punktów/obiektów we Wszechświecie.

Wszystko kręci się wokół Sagittarius A*

Sagittarius A*, w skrócie SgrA* to supermasywna czarna dziura o masie 4,3 mln mas Słońca znajdująca się w centrum naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Cała ta masa upakowana jest w sferę o promieniu 22 mln km. Dla porównania promień Słońca to 696 340 km.