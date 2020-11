Zbliża się wieczór, a ty dopiero teraz sobie przypomniałeś, że dzisiaj Dzień Singla? Obawiasz się, że wszystkie okazje już zostały wyprzedane i okazja do zakupu telefonu w promocyjnej cenie przeszła ci koło nosa? Bez obaw.

Prawda jest taka, że chyba Dzień Singli się już troszkę skomercjalizował i już nie ma w sieci tak wielu okazji jak, chociażby przed rokiem. Warto także dokładnie sprawdzać ceny i to czy okazje w ogłoszeniach faktycznie są okazjami, czy jedynie sprytnym wybiegiem marketingowym.

Poniżej kilka okazji, które wciąż są faktycznymi okazjami.

W sklepie MediaMarkt możecie kupić Huawei P30 Pro 6GB/128GB. Aktualnie w ofercie pozostał tylko kolor Aurora. Mimo kilku lat na rynku to wciąż jest bardzo dobry fotoaparat. Dla miłośników marki Huawei, którzy na co dzień korzystają z usług Google, jest to najlepszy dostępny smartfon tej marki, a cena 2046 zł to po prostu dobra cena.

W RTV Euro AGD możemy natomiast skorzystać z okazji na Motorolę Moto g5G plus. Kilka tygodni temu bardzo obszernie opisywał ją Łukasz Kotkowski w swojej recenzji. Choć w regularnej cenie 1899 zł smartfon ten ma sporą konkurencję, to już 400 zł taniej jest to bardzo dobry telefon z 5G oraz baterią, która wystarcza nawet na dwa dni.

OPPO Reno 4 Pro 5G testowany jeszcze dwa tygodnie temu przez Marcina Połowianiuka dostępny był w cenie 3299 zł. Teraz ten smartfon z ekstremalnie szybkim ładowaniem, ponad 6,5-calowym ekranem z odświeżaniem 90 Hz i aż 12 GB RAM jest aż o 500 zł tańszy. Ponadto jest to zakup w sam raz na przyszłość gdy to w wasze okolice zawita zasięg 5G.

Zanim jednak zdecydujecie czy powyższe okazje są dla Was, zachęcam także do przejrzenia okazji znalezionych przez Łukasza dzisiaj rano. Szczególnie zachęcam do zwrócenia uwagi na rewelacyjną cenę Xiaomi Mi 10. W tej cenie to jest naprawdę bardzo dobry telefon, a w najbliższym czasie taka okazja może się już nie pojawić.