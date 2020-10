Schabowy prawem każdego astronauty. Izraelska firma chce produkować mięso w przestrzeni kosmicznej, na Księżycu i na Marsie

13 interakcji

Astronauci przebywający na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej hodują już własne warzywa w warunkach mikrograwitacji. Izraelczycy z firmy Aleph Farms chcą wzbogacić ich dietę także o mięso, ale przecież nikt (może poza Elonem Muskiem) nie będzie wysyłał w kosmos krów na mięso.

Wizja artystyczna przedstawiająca bazę marsjańską

Miejsce akcji: pierwsza baza marsjańska

Ambicje firmy są dużo większe. Wyobraźmy sobie astronautów, którzy właśnie po wielu miesiącach podróży wylądowali na powierzchni Marsa. Wbrew sceptykom na Ziemi (ekhem), lot przebiegł bezproblemowo, a lądowanie było tak miękkie, że nikt nawet za bardzo nie poczuł momentu przyziemienia (przymarsienia?). Co więcej, udało się wylądować w miejscu, które od miesięcy przygotowywały na przybycie ludzi roboty. Po otwarciu włazu, oczom astronautów ukazuje się pomarańczowy krajobraz, czekające na nich habitaty, fabryka pozyskująca wodę z lodu znajdującego się pod powierzchnią oraz… fabryka mięsa z logiem Aleph Farms.

Po miesiącach jedzenia warzyw i suszonego jedzenia o długim terminie przydatności, w końcu na astronautów czeka świeże mięso, dopiero co wyprodukowane.

Aleph Farms: to całkiem możliwe

To tylko wizja, która urodziła się w mojej głowie podczas pisania tego tekstu, ale według założycieli Aleph Farms nie jest ona nierealistyczna. Firma planuje bowiem w ramach programu Aleph Zero uprawiać mięso na tzw. BioFarmach, które będzie można postawić w dowolnym miejscu w Układzie Słonecznym: na Księżycu, na Marsie, ale także na pustyni na Ziemi. To właśnie w tych farmach będzie można hodować mięso z komórek pobranych na Ziemi od zwierząt. Takie komórki następnie, już na Księżycu czy Marsie hodowane są w laboratorium, a następnie składane przez bio-drukarki 3D w tkanki, które przypominają teksturą jak i smakiem mięso.

Mięso wyprodukowane przez Aleph Farms w laboratorium w 2018 r.

To nie sci-fi, tylko rzeczywistość

Aleph Farms nie jest jednak tylko bandą fantastów. Wbrew pozorom firma ma już pierwsze eksperymenty za sobą. W 2019 r. we współpracy z rosyjskim laboratorium 3D Bioprinting Solutions firma zrealizowała na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej eksperyment, w którym bio-drukarka 3D stworzyła z komórek pobranych od żywych krów na Ziemi, a następnie wyhodowanych w laboratorium niewielki fragment tkanki mięśniowej. Inaczej mówiąc, na orbicie Ziemi powstał niewielki stek wołowy. Owszem, był to tylko eksperyment, ale potwierdził on, że produkcja mięsa w przestrzeni kosmicznej jest możliwa.

Właściciele firmy zauważają jednak, że dopracowanie tej technologii będzie miało bardzo ważne skutki. Jeżeli firmie uda się dowieść, że jest w stanie produkować mięso np. na Księżycu, to z pewnością będzie w stanie robić to samo w każdym miejscu na Ziemi, choćby i na pustyni. To może być przyczynek do rozwiązania w przyszłości problemu głodu na Ziemi.