Media Expert ma wyłączność. Nowego Xboksa w abonamencie kupisz tylko w jednym miejscu

Wiemy już kto w Polsce będzie realizował microsoftowy program Xbox All Access. Konsole na abonament dostępne będą w tylko jednej sieci handlowej. Na szczęście tej największej w Polsce.

Znany na razie tylko ze Stanów Zjednoczonych program Xbox All Access pojawi się w Polsce. Dzięki niemu konsole Xbox One S, Xbox Series S i Xbox Series X będziemy mogli zdobyć w ramach niewysokiego, przewidzianego na 24 miesiące abonamentu. W nim zawarta będzie również usługa Xbox Game Pass Ultimate na cały czas trwania umowy, a po 24 miesiącach spłacana konsola staje się naszą własnością.

W ramach Xbox All Access będziemy mogli zyskać dostęp do Xboxa Series X za 160 zł miesięcznie lub Xboxa Series S za 120 zł miesięcznie lub Xboxa One S za 100 zł miesięcznie. Przy czym kursywą rozpisaliśmy ceny szacunkowe, przełożone z amerykańskich. Polski oddział Xboxa na razie oficjalnie ogłosił tylko cenę abonamentu za Xboxa One S. Konsole Xbox Series mają do niego trafić w nieco późniejszym terminie.

Kto będzie realizował program Xbox All Access? Tylko jedna sieć handlowa. To Media Expert.

Xbox All Access przypomina sprzedaż ratalną typu raty zero procent – naszą zdolność kredytową będzie więc oceniała partnerująca instytucja finansowa, a w transakcji pośredniczył sklep Media Expert. Nie lubimy dostępności na wyłączność – ale skoro już tak ten biznes musi wyglądać, to wybór sieci wydaje się być tym dobrym.

Jest największa w Polsce, więc i najwygodniej będzie dotrzeć do danego sklepu wszystkim zainteresowanym. Sieć Media Expert liczy 455 sklepów. Dla porównania, RTV Euro AGD ma ich 290, zaś Media Markt 90.

Xbox Series S i Xbox Series X pojawią się w sklepach 10 listopada – znamy ceny obu. W tym tekście próbujemy doradzić którą z nowych konsol najlepiej wybrać. Tu z kolei znajdziecie wszystkie gry, jakie będą dostępne w dniu premiery konsol Xbox Series. Obie konsole uruchomią też wszystkie gry z Xboxa One, większość z Xboxa 360 oraz wybrane z pierwszego Xboxa.



