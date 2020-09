Do obsługi przeglądarki zazwyczaj używamy myszki, gładzika bądź interfejsu dotykowego. Niektórzy z nas – w tym osoby niepełnosprawne – preferują obsługę za pomocą klawiatury. Twórcy Chrome’a w tym pomogą.

Nie wiem na jakim urządzeniu czytasz tego newsa. Jeżeli to telefon, jestem przekonany, że przewijasz tekst używając do tego celu palca. Komputer? Prawdopodobnie gładzik lub myszka, ewentualnie ekran dotykowy. No ale przecież są też tacy, którym z jakiegoś względu wygodniej korzystać z innych sprzętów.

Mogą to być osoby niepełnosprawne, dla których przyciski na klawiaturze są dużo łatwiejsze w obsłudze od wymagających pewnej zręczności manualnej manipulatorów. Albo też użytkownicy, którzy tak po prostu z jakiegoś względu wolą klawiaturę.

Chrome 86 ułatwi nawigację za pomocą klawiatury. A konkretniej podpowie co właściwie teraz jest zaznaczone.

Być moźe nie wiesz nawet jak działa nawigacja po witrynie za pomocą klawiatury. Proponuję na początek prostą przygodę z przyciskiem [TAB]. Wciśnięty? Oj, przepraszam, przeglądarka pewnie przesunęła podgląd tekstu do najbliższego aktywnego hiperłącza i musiałeś tu wrócić. Każde wciśnięcie tego przycisku zaznaczy kolejny aktywny element na witrynie. Wciśnięcie [Enter] sprawi, że zaznaczone łącze zostanie kliknięte.

Przeglądarki oznaczają zaznaczone klawiaturą łącze dyskretną obwódką, potocznie przez programistów nazywaną pierścieniem (ang. focus ring). Zdaniem Google’a, jest on zbyt dyskretny. Chrome 86 będzie przez dwie sekundy od wciśnięcia przycisku na klawiaturze wyświetlał dużo wyraźniejszą obwódką. Przeglądarka sama będzie dobierała odpowiedni kontrast i kolor, wyglądać ma to w ten sposób:

Oprócz tego twórcy witryn będą mogli stylować wedle własnego uznania ową obwódkę, jeżeli nie chcą ufać automatycznemu mechanizmowi przeglądarki – pod tym adresem znajdą więcej informacji na ten temat. Chociażby z uwagi na powyższe nowa funkcja nie będzie ograniczona tylko do Chrome’a – trafiła też do Chromium, a więc pojawi się w Edge’u, Operze, Brave i w pozostałych przeglądarkach korzystających z tego fundamentu, chyba że ich twórcy zdecydują inaczej.



