Oto nowy model golarki Braun Series 6. Sprawdzamy, jak się sprawuje

W ofercie marki Braun pojawiła się właśnie nowa golarka — Braun Series 6. Sprawdzamy, co dokładnie ma do zaoferowania, jakie akcesoria można znaleźć w zestawie oraz jak sprawuje się w praktyce.

Braun ma w swoim portfolio mnóstwo świetnych produktów, z których sam prywatnie korzystam, a z roku na rok dołączają do nich jeszcze lepsze modele w coraz bogatszych zestawach. Jednym z najnowszych w ofercie marki jest golarka Braun Series 6 60-B7500cc, którą mieliśmy okazję sprawdzić.

Golarka Braun Series 6 — co warto o niej wiedzieć?

Przetestowane dermatologicznie urządzenie wyposażone zostało w elastyczną głowicę o nazwie SensoFlex z możliwością montażu wymiennych końcówek EasyClick, które pozwalają zmienić urządzenie w trymer, golarkę do ciała lub szczoteczkę do oczyszczania twarzy. Sam doceniłem obecność specjalnej głowicy do skóry wrażliwej, ponieważ po kontakcie ze zdecydowaną większością maszynek elektrycznych mam czerwoną skórę. Tu ten problem nie wystąpił.

Zmiana montowanej domyślnie głowicy z ostrzami SensoFoil, którą ogolimy się „na zero” na inną pozwoli np. wygodnie przystrzyc brodę do odpowiedniej długości. Dzięki temu Braun Series 6 jest golarką uniwersalną — i to nie tylko w teorii.

Jak się sprawdza Braun Series 6 w praktyce?

Podobnie jak w przypadku innych sprzętów tej marki, także i tutaj nie można mieć zastrzeżeń co do działania i jakości golenia. Zarost z twarzy usuwany jest szybko i sprawnie za jednym pociągnięciem za sprawą potrójnego systemu tnącego — dwóch folii i poruszającego się niezależnie trymera umieszczonego w środkowej części głowicy.

Cieszy również umieszczenie w zestawie stacji dokującej, dzięki czemu golarka jest zawsze gotowa do pracy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Producent nie zapomniał również o pojemnym akumulatorze, który zapewnia do 50 minut pracy z dala od gniazdka.

Braun Series 6 i stacja dokująca SmartCare Center.

Warto przy tym wspomnieć, że akcesorium wykorzystywane do ładowania golarki Braun Series 6 60-B7500cc w domu nie służby wyłącznie do uzupełniania prądu we wbudowanym ogniwie z myślą o kolejnej sesji. Odpowiada ona również za czyszczenie i smarowanie ostrzy.

Co istotne, nawet jeśli zapomnimy o naładowaniu urządzenia, to nie jest to koniec świata. Aby się raz ogolić, wystarczy ładować wbudowany w golarkę Braun Series 6 akumulator przez zaledwie pięć minut, a pełne ładowanie trwające godzinę powinno wystarczyć nawet na trzy tygodnie.

Golarką Braun Series 6 można golić się zarówno na mokro, jak i na sucho.

Możliwość usuwania zarostu bez dostępu do bieżącej wody spodoba się osobom szukającym akcesorium do używania zarówno w domu, jak i w podróży. To dlatego tak ważny jest akumulator — na trwające mniej niż trzy tygodnie urlopy oraz wyjazdy służbowe nie trzeba brać ze sobą kolejnej ładowarki.

Wodoodporność też jest nie do przecenienia. Ta cecha pozwala nie martwić się o to, że urządzenie się zachlapie i uszkodzi podczas stosowania żelu lub pianki do golenia. Cieszy też, że w zestawie znalazło się etui podróżne.

Gdzie kupić golarkę Braun Series 6 w promocji?

Klienci, którzy zdecydują się na zakup golarki marki Braun przed 30 września 2020 r., mogą liczyć na specjalny rabat. Zniżka na zakup m.in. modelu Braun Series 6 60-B7500cc oraz innych wybranych urządzeń z oferty marki Braun zostanie naliczona po kliknięciu w ten link i wynosi 15 proc. Aby z niej skorzystać, wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na stronie sklepu MediaExpert.

*Tekst powstał przy współpracy z marką Braun