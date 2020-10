Apple TV niedługo na konsolach Xbox. Dobra wiadomość dla posiadaczy starszych telewizorów

Na dziś dostępność usługi Apple TV jest dość ograniczona i dotyczy głównie nowych telewizorów. Jednak już niedługo konsola Xbox rozwiąże problem. Aplikacja jest już testowana.

Apple rzadko i niechętnie udostępnia aplikacje klienckie do swoich usług na inne platformy niż jego własne. Treści z Apple TV możemy konsumować na dowolnym urządzeniu Apple’a oraz na nielicznych telewizorach – tych w miarę nowych i tylko od wybranych producentów. A szkoda, bowiem treści w usłudze przybywa, a niektóre zdobywają bardzo wysokie noty u krytyków.

Na szczęście problem będzie już niedługo częściowo rozwiązany. Jeżeli mamy lub planujemy zakup konsoli Xbox One bądź Xbox Series nie musimy się przejmować posiadaniem starego telewizora. Aplikację Apple TV uruchomimy na konsoli i w ten sposób obejrzymy na telewizorze dostępne w usłudze filmy i seriale.

O tym, że aplikacja zmierza na Xboxa, dowiadujemy się od Czytelników serwisu Windows Central. Beta-testerzy nowych wersji Windowsa na Xboxa zauważyli, że aplikacja jest już im oferowana. Niestety, na dziś użytkownicy produkcyjnej wersji Windowsa na Xboksie nie mogą skorzystać z Apple TV.

To bardzo miłe wieści. Xbox to całkiem niezły sposób na rozszerzenie multimedialnych możliwości naszego telewizora. Niestety na konsolowego Windowsa brakuje właściwie wszystkich aplikacji od polskich dostawców, w tym Playera, Ipli czy środkowoeuropejskiej edycji HBO Go. Duzi dostawcy, w tym Netflix czy Prime Video, mają jednak aplikacje na Xboxa. A nie zapominajmy, że w wybranych odmianach Xboxa znajdziemy również napęd Blu-ray UHD.



