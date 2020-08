Galaxy Z Fold 2 naprawi błędy poprzednika. W środę Samsung pokaże drugą generację składanego smartfona

2 interakcji

Już jutro Samsung zaprezentuje swoje nowe urządzenia mobilne. Jednym z nich ma być kolejny składany telefon z elastycznym ekranem, czyli Galaxy Z Fold 2. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia tego modelu w różowej wersji kolorystycznej.

Galaxy Z Fold 2, wbrew temu, co sugeruje nazwa, nie będzie miał zbyt wiele wspólnego z modelem oznaczonym Galaxy Z Flip. Nowe urządzenie jest za to bezpośrednim następcą Galaxy Fold, czyli pierwszego składanego smartfona w ofercie koreańskiej firmy, a zarazem pierwszego urządzenia tego typu z elastycznym ekranem wprowadzonego do masowej produkcji.

Samsung wyciągnął nauczkę z popełnionych błędów, a Galaxy Z Fold 2 naprawia niedociągnięcia poprzednika.

Galaxy Fold powstawał w bólach, a jego premiera była wielokrotnie przekładana, a i tak rozczarował wiele osób. Najbardziej kuły w oczy ogromny notch na tym głównym ekranie oraz ogromne ramki dookoła tego dodatkowego wyświetlacza umieszczonego po drugiej stronie obudowy, który wykorzystuje się po złożeniu urządzenia na pół.

Galaxy Z Fold 2, jak widzimy na materiałach znalezionych w sieci, pozbywa się obu tych niedociągnięć. Główny ekran nie będzie miał już notcha, a jedynie wycięcie na aparat, a ten dodatkowy wyświetlacz po drugiej stronie będzie niemalże bezbramkowy. Dzięki temu telefon po złożeniu i położeniu na płasko będzie przypominał klasyczne urządzenie z tej kategorii.

Oprócz tego Galaxy Z Fold 2 będzie urządzeniem niemalże bezkompromisowym. Spodziewamy się 7,7-calowego ekranu głównego (2141 na 1536 pikseli), podczas gdy ten dodatkowy ma być 6,23-calowym panelem (1080p). Oprócz tego w specyfikacji pojawi się najpewniej moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC oraz akumulator o pojemności ok. 4356 mAh.

Galaxy Z Fold 2 w wersji Rose Gold na zdjęciach

Nowymi fotografiami, na których widać smartfon Galaxy Z Fold 2, podzielił się w serwisie Twitter znany w branży Evan Blass, który działa pod nickiem @evleaks. Na jego zdjęciach widać obudowę nadchodzącego telefonu w kolorze Rose Gold. Z innych przecieków wiemy, że oprócz tego w sprzedaży mają się pojawić również egzemplarze czarne oraz brązowe.

Na fotografiach pozbawionej watermarków widać, że urządzenie zostanie wyposażone w potrójny główny aparat fotograficzny. Spodziewamy się, że będzie to zestaw 64 Mpix (główny, f/1.8, 26 mm, 1/1,76”, 0,8 um) + 12 Mpix (telefoto f/2.4, 52 mm, 1/3,6”, 1.0 um) + 16 Mpix (ultrawide, f/2.2, 12 mm, 1/3,1”, 1,0 um). Do tego dojdą dwa 10-megapikselowe aparaty do zdjęć typu sejfie.

Czy przecieki się potwierdzą, dowiemy się jutro podczas konferencji samsunga. Oprócz debiutu nowego składaka w postaci Galaxy Z Fold 2 spodziewamy się w trakcie tego wydarzenia premiery smartfona Galaxy Note 20 w dwóch rozmiarach, zegarka Galaxy Watch 3, słuchawek bezprzewodowych Galaxy Live Buds oraz tabletu Galaxy Tab S7.



