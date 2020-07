Bullit zaprezentował właśnie najnowszy telefon marki Cat. Ma to być sztandarowy produkt, a na dowód tego w urządzeniu zainstalowano najdokładniejszą zintegrowaną kamerę termowizyjną Lepton – najlepszą, jaką FLIR miał w swojej ofercie.

Drugiego takiego wzmocnionego telefonu na rynku nie ma. Cat S62 Pro jako pierwszy telefon na rynku wykorzystuje kamerę termowizyjną Leptopn 3.5, obsługiwaną przez aplikację MyFLIR Pro. Ale i bez tego sprzęt prezentuje się bardzo imponująco w kontekście wymagań jego klienta docelowego: jest bardzo wytrzymały, o czym mają świadczyć certyfikaty IP68 i MIL-810H. Wytrzyma bez problemu upadek z wysokości 1,8 m na metal, długotrwałe zanurzenie, wystawienie na działanie brudu i pyłu, wysokie i niskie temperatury oraz wszelakie wstrząsy.

Wróćmy jednak do tej kamery termowizyjnej. Drugiej takiej co jest w Cat S62 Pro nie ma.

Jest to bowiem pierwszy raz, kiedy w ramach produktu tego rodzaju użytkownicy zyskują dostęp do algorytmów przetwarzania obrazu VividIR i analizy widma światła MSX. Co ten marketingowy bełkot oznacza w rzeczywistości? Dla zainteresowanych całkiem sporo: możemy chociażby w czasie rzeczywistym łączyć obraz z tradycyjnej kamery i podczerwonej, co w efekcie zapewnia niezwykle czytelny i natychmiastowo zrozumiały dla użytkownika widok.

Inne unikalne cechy to funkcje analizy izotermy, monitorowanie temperatur brzegowych i automatyczne generowanie raportów termicznych. Tak zaawansowane funkcje termograficzne wcześniej w telefonach nie były dostępne, a przynajmniej z takim uznaniem wypowiada się o nich twórca – FLIR Systems, która zapewniła nowemu Catowi moduł i stosowne oprogramowanie.

Zastosowań tak czułej aparatury może być wiele. Bullit zwraca uwagę, że taki telefon mógłby być nieocenioną pomocą dla pracowników terenowych – na przykład do monitorowania temperatury pracy maszynerii przemysłowej podczas inspekcji. Choć firma podczas prezentacji przekornie też dodała, że nikt nie broni używać nowego Cata do sprawdzania temperatury weekendowego grilla.

A ile telefonu w telefonie? Cat S62 Pro – specyfikacja i cena.

Telefon wyposażony jest w 5,7-calowy wyświetlacz FHD+ z Gorilla Glass 6. Znajdziemy w nim 6 GB RAM i 128 GB pamięci. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 660, a całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z gwarancją aktualizacji do Androida 11. Długi czas pracy bez ładowania ma zapewnić akumulator o pojemności 4000 mAh.

Telefon lada moment pojawi się w sprzedaży. Jego cenę ustalono na 650 euro.

