Oferta programów na system EMUI cały czas rośnie. W sklepie AppGallery właśnie pojawiła się pierwsza aplikacja do obsługi usługi przewozu osób. Chodzi o popularnego w Polsce Bolta.

Huawei na skutek konfliktu z władzami Stanów Zjednoczonych nie współpracuje już bezpośrednio z amerykańskim Google’em. Na dziś związek obu firm jest w zasadzie bardzo luźny – chiński producent korzysta z otwartoźródłowej wersji Androida (AOSP), czyli tej bez zamkniętoźródłowych usług Google’a, by budować swój system EMUI.

EMUI jest w pełni zgodny z Androidem, jednak powiązany z innym zestawem usług. W tym jeśli chodzi o repozytorium oprogramowania: zamiast Sklepu Play na telefonach Huaweia znajdziemy AppGallery. A w nim, od teraz, aplikację do Bolta.

Bolt na EMUI. Aplikację jednego z największych rywali Ubera znajdziemy w AppGallery.

AppGallery, jako dużo młodsze repozytorium od Sklepu Play, siłą rzeczy ma skromniejszą ofertę od Google’a. Ta jednak cały czas jest poszerzana, w tym o aplikacje polskich banków, Tindera. TIkToka, Zooma czy Telegrama – wymieniając tylko niektóre z ostatnich nowości. Uber jeszcze nie zdecydował się na stworzenie apki na telefony Huaweia – zrobił to za to jeden z jego istotniejszych lokalnych rywali, jakim jest Bolt.

Bolt to – jak podaje Financial Times – trzecia najszybciej rosnąca firma w Europie. Huawei jest trzecią najpopularniejszą marką telefonów na starym kontynencie, a to z pewnością wpłynie na popularność wywodzącego się z Estonii operatora usług przewozu osób. Jest powszechnie postrzegany jako tania alternatywa względem Ubera i cały czas poszerza ofertę o dodatkowe usługi, takie jak miejskie rowery, hulajnogi czy dostawa jedzenia z restauracji.