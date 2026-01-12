Ładowanie...

Chociaż na rozstrzygnięcie aukcji 5G czekaliśmy aż do końcówki 2023 r., to sieć 5. generacji działa w naszym kraju już od 2020 r. Operatorzy uruchomili ją na pasmach, które były wykorzystywane wcześniej na potrzeby LTE. Pierwszy był Plus. Potem pojawiło się również 5G w paśmie C, dzięki któremu sieć mobilna znacznie przyspieszyła.

5G - mapa zasięgu w Polsce

Operatorzy stale poprawiają zasięg swoich sieci 5. generacji i dbają o coraz lepszy zasięg i coraz to lepsze parametry tych łącz. Dostęp do 5G z czasem trafił też do większości ofert i z roku na rok pojawia się więcej urządzeń z nowymi modemami.

Sprawdź mapy zasięgu 5G w Polsce u pozostałych operatorów:

W sieci można znaleźć wiele różnych map zasięgu operatorów telefonii komórkowej, w tym takie przygotowane na bazie pozwoleń wydanych przez UKE na budowę stacji bazowych. Lepszym wyborem mogą być jednak te narzędzia, które operatorzy sami udostępniają.

Na mapach zasięgu można sprawdzić, gdzie dociera już sieć 5. generacji, a także gdzie można skorzystać z łączności LTE (4G), 3G i 2G. Warto to sprawdzić przed zmianą operatora i upewnić się, czy w miejscu zamieszkania oraz pracy telekom obiecuje dobry zasięg.

Aktualna mapa zasięgu 5G od Plusa; ciemniejszy zielony wewnątrz budynków, jaśniejszy - na zewnątrz (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Plus 5G. Mapa zasięgu - Polska

W przypadku Plusa pierwszymi miastami z dostępem do 5G były Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin oraz Wrocław. Operator podawał w 2020 r., że na start z nowego standardu transmisji danych mogło skorzystać 900 tys. ludzi. W 2025 r. zielone 5G od Plusa docierało już do 25 mln osób.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że na mapie zasięgu operator pozwalał sprawdzić zasięg sieci 5. generacji w dwóch różnych wariantach. Jedna pozycja to podstawowe 5G, które dostępne jest od 2020 r. o przepustowości do 600 Mb/s, a druga to 5G Ultra, które rozpędza się do prędkości ponad 1 Gb/s.

Mapa zasięgu 5G Ultra od Plusa, sygnał na zewnątrz budynku (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Mapa zasięgu sieci 5G w Plusie w 2026 r. przedstawia się imponująco, a sieć obejmuje zasięgiem z biegiem lat coraz większą liczbę abonentów - nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach. A jak to wygląda w stolicy?

Plus 5G. Mapa zasięgu - Warszawa

Cała Warszawa, jej aglomeracja i okoliczne miasta są pokryte siecią 5G Plusa już od dawna. Widać też, że operator stale swoją sieć rozwija, gdy porówna się aktualną mapę z archiwalnymi.

Mapa zasięgu 5G nie jest częścią oferty Plusa

Operator podkreśla na swojej stronie internetowej, na której udostępnia aktualną mapę zasięgu, że ma ona „charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych”. Dodaje też, że „prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji”.

Mimo to taka mapa zasięgu jest całkiem przydatnym narzędziem, któremu warto się przyjrzeć przed rozpoczęciem testów 5G. Jeśli dana lokalizacja nie jest na niej jeszcze zaznaczona, warto uzbroić się w cierpliwość, a jeśli tak, to warto kupić np. starter Plusa i sprawdzić to w praktyce.

Artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl 17 sierpnia 2021 r. Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2026 r.

Piotr Grabiec 12.01.2026 08:14

