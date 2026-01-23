Ładowanie...

Osoby, które potrzebują nowej karty SIM, muszą ją przed pierwszym użyciem zarejestrować. Na szczęście operatorzy starają się ułatwić ten proces. W wielu przypadkach można to zrobić bez wychodzenia z domu: przez stronę www, aplikację i SMS. Da się to też załatwić oczywiście tradycyjnie, odwiedzając salon swojego operatora, ale wiele osób wolałoby takiej wycieczki uniknąć.

Rejestracja kart SIM w Polsce, w tym dla numerów prepaid, jest obowiązkowa.

Zanim karta SIM stanie się aktywna, musi zostać powiązana z konkretną osobą. Tylko jak to zrobić? Podpowiadamy, jak zarejestrować kartę SIM w Polsce i sprawdzamy, jak wyglądają procedury u operatorów takich jak T-Mobile, Plus, Play i Orange oraz jak to zrobić bez wychodzenia z domu. Wyjaśniamy też, jakich formalności trzeba dopełnić, aby przypisać SIM-a do swojego nazwiska.

Tak jak Polacy mają obowiązek rejestrować karty SIM, tak operatorom zależy na tym, aby formalności ograniczyć do minimum. T-Mobile, Orange i Play pozwalają na rejestrację nawet bez wychodzenia z domu z użyciem aplikacji (ale to nie jedyna metoda). A jak to wygląda w przypadku pozostałego operatora z wielkiej czwórki, czyli Plusa? Sprawdzamy i wyjaśniamy, jak zarejestrować kartę SIM.

Jak zarejestrować kartę SIM bez wychodzenia z domu?

T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce udostępnił nowoczesną i wygodną metodę rejestracji kart SIM typu „na kartę” w aplikacji, gdzie operator pozwala ogarnąć wszelkie formalności. Klienci, którzy wybierają ofertę typu prepaid, powinni w celu zarejestrowania swojego numeru pobrać Mój T-Mobile ze sklepu z aplikacjami (w późniejszym terminie pojawiła się taka sama opcja dla klientów Heyah na kartę).

Mój T-Mobile można pobrać ze sklepów Google Play i App Store odpowiednio na Androida i iPhone'a. Aby rozpocząć proces rejestracji SIM-a, należy:

w menu wybrać opcję Więcej,

następnie wybrać opcję Zarejestruj nową kartę SIM,

konieczne będzie podanie numeru telefonu, który użytkownik rejestruje,

przygotuj także numer PUK i adres e-mail,

kolejny krok to potwierdzenie tożsamości poprzez zalogowanie się do banku,

ostatni krok to zgodę na rejestrację przez aplikację.

Gotowe, to już wszystko.

Weryfikacja odbywa się z użyciem systemu mojeID opracowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową poprzez logowanie się do bankowości online. T-Mobile, jeśli skorzystamy z tej metody, otrzyma od banku abonenta takie dane jak imię, nazwisko oraz numer PESEL. Można tutaj też wyrazić zgody marketingowe i otrzymać 5 zł po wykonaniu doładowania konta.

Sieć zadbała też o to, by rejestracja kart SIM nie nastręczała trudności osobom, które nie posługują się sprawnie językiem polskim. Rejestracji karty SIM można dokonać w aplikacji również w języku angielskim oraz ukraińskim. Listę banków, które wdrożyły mojeID, można znaleźć tu.

Rejestracja karty SIM w T-Mobile - inne metody niż aplikacja Mój T-Mobile

Na początku 2025 r. pojawiła się w T-Mobile opcja rejestracji karty SIM po wykonaniu sobie zdjęcia smartfonem oraz w ramach wideoweryfikacji. Tego typu rozwiązania, w których trzeba zrobić sobie selfie, są wykorzystywane również przez m.in. banki i inne instytucje finansowe.

Osoby, które nie chcą rejestrować karty SIM z poziomu apki i z użyciem selfie, mają do wyboru trzy inne metody opisane na stronie T-Mobile.pl. Pierwsza z nich to wykonanie połączenia na numer 606 606 606. Podczas rozmowy z konsultantem wystarczy podać swoje dane oraz numer telefonu i numer karty SIM.

Inna metody rejestracji karty SIM w T-Mobile to wizyta w punkcie sprzedaży, czyli w salonie T-Mobile lub u jednego z partnerów. Przed przyjściem na miejsce należy tylko zadbać o to, by mieć ze sobą dokument tożsamości taki jak dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu.

Kolejna z metod weryfikacji danych w T-Mobile w celu zarejestrowania karty SIM wykorzystuje bankowość mobilną. Partnerem operatora jest Bank Millennium. Po zalogowaniu się na swoje konto wystarczy wybrać w zakładce Bankowość mobilna opcję Zarejestruj numer na kartę.

A co z Heyah, czyli submarką T-Mobile?

Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w T-Mobile Polska. Klienci mogą rejestrować kartę SIM klasycznymi kanałami oraz również przez aplikację Moja Heyah. Program jest dostępny na smartfony z systemami Android oraz iPhone'y (w odpowiednio sklepie Google Play i App Storze). Usługa dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Rejestracja karty SIM w Plusie

Plus oferuje trzy metody rejestracji karty SIM. Jednym z nich jest udanie się do jednego z punktów sprzedaży, czyli salonu Plusa, Cyfrowego Polsatu lub takich sklepów i punktów usługowych jak Inmedio, Relay, 1 Minute, Poczta Polska, Trafika, Ruch, Żabka, Fresh Market, Kolporter, Neonet czy ŚwiatPrasy. Do tego dochodzą stacje benzynowe Shell i Circle K.

Jeśli ktoś nie chce lub nie może udać się do punktu sprzedaży, to rejestracji można dokonać również bezpłatnym SMS-em wysyłanym na nr 80106. Wystarczy wpisać w jego treści ZAREJESTRUJ XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY (gdzie XXXXXXXXX to numer telefonu, a YYYYYYYYYYYYY to numer karty SIM). Oprócz tego kartę SIM w Plusie można zarejestrować online na stronie internetowej.



Więcej informacji na temat rejestracji karty SIM w sieci Plus można znaleźć na stronie plus.pl.

Rejestracja karty SIM w Playu

Fioletowy operator udostępnia trzy metody rejestracji karty SIM. Oprócz wizyty w punkcie sprzedaży lub u jednego z partnerów takich jak Żabka czy Ruch można zweryfikować swoje dane u listonosza (potrzebny do tego będzie dokument tożsamości) lub online za pośrednictwem banku.

Oprócz tego można wypełnić formularz rejestracyjny przez internet w usłudze Play24, dostępnej w ramach apki. Aby to zrobić, wystarczy wejść w zakładkę Wybierz ofertę na kartę i następnie tapnąć Zarejestruj. Co ważne, aplikacja pozwala też na kupno nowej karty SIM z wybranym numerem telefonu.



Więcej informacji na temat rejestracji karty SIM w sieci Play można znaleźć na stronie play.pl.

Rejestracja karty SIM w Orange

Orange wyszczególnia pięć metod rejestrowania karty SIM.

Przez Twój bank

Dokumentem i zdjęciem

W aplikacji Mój Orange

SMS-em (na obecnego abonenta)

Osobiście w punkcie

Pomarańczowy operator umożliwia rejestrację w punkcie, czyli w swoim salonie lub u jednego z partnerów takich jak Żabka, Poczta Polska, Inmedio, Kolporter, Relay, Ruch i Shell. Do tego dochodzą opcja rejestracji online w formularzu online i przez bankowość online.

Oprócz tego pomarańczowa sieć pozwala rejestrować kartę SIM poprzez bezpłatną wiadomość SMS wysyłaną na numer 80280. W jej treści należy wpisać numer telefonu osoby, która ma już w Orange umowę (Abonament, Mix, Zetafon lub Minutofon) - to na nią zostanie zarejestrowany numer, gdy abonent wyrazi na to zgodę poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści TAK w odpowiedzi na komunikat.

W Orange można zarejestrować kartę SIM także w aplikacji. Oto instrukcja jak to zrobić:

należy zalogować się do aplikacji Mój Orange

przygotować numery twojej karty SIM

w zakładce Więcej należy opcję Rejestracja numeru na kartę

następnie trzeba wypełnić formularz - numer telefonu oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty SIM

teraz należy zaczekać na SMS od Orange na nowy numer, w ten sposób operator potwierdza rejestrację karty SIM.

Więcej informacji na temat rejestracji karty SIM w sieci Orange można znaleźć na stronie orange.pl.

Piotr Grabiec 23.01.2026 13:54

