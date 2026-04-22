Koniec wielkich planów Xboksa. Kluczowy projekt po prostu przestał istnieć?

Ładowanie...

Przez ostatnie dwa lata Microsoft próbował przekonać świat, że Xbox to nie tylko konsole, ale całe ekosystemowe podejście do grania - od telewizorów, przez telefony, po webowe aplikacje. Jednym z kluczowych elementów tej układanki miał być Xbox Mobile Store, czyli własny sklep z grami mobilnymi, zapowiedziany latem 2024 r. i planowany do uruchomienia jeszcze w tym samym roku. Projekt miał sens: po przejęciu Activision Blizzard King za rekordowe 69 mld dol. Microsoft otwarcie mówił, że chce wejść do świata mobilnego gamingu, a King - twórcy Candy Crush - byli do tego idealnym wehikułem.

Dziś jednak wszystko wskazuje na to, że sklep mobilny Xboxa… nie żyje. I to definitywnie. Testowe adresy URL, które jeszcze niedawno działały, teraz zwracają jedynie błąd 404. Informację potwierdził znany analityk API @RedPhx, który od miesięcy śledził rozwój projektu.

Asha Sharma, nowa CEO Xboxa, od początku swojej kadencji tnie wszystko, co nie mieści się w tradycyjnym rozumieniu marki

Najpierw skasowała kontrowersyjną kampanię „This is an Xbox”, która miała przekonywać, że Xboxem jest każde urządzenie zdolne uruchomić gry z Game Passa. Kampania - delikatnie mówiąc - nie przypadła do gustu ani fanom, ani części zespołu. Sharma wycofała ją z sieci.

Następnie cofnęła 50‑procentową podwyżkę cen Game Passa, która wywołała burzę wśród graczy. A teraz - jak wskazują kolejne źródła - pod nóż poszedł właśnie Xbox Mobile Store.

To zaskakujący zwrot, bo Microsoft miał już gotowe fundamenty. W testach sklep oferował m.in. Candy Crush oraz specjalne bonusy dla użytkowników logujących się przez Konto Microsoft. Jednym z nich był „Crusher Club” dający 10 proc. więcej waluty w grze przy zakupach dokonanych przez sklep Microsoftu zamiast Google Play.

Dlaczego więc projekt upadł? Oficjalnie - cisza. Nieoficjalnie - problemem były Apple i Google, które skutecznie utrudniają instalację alternatywnych sklepów na swoich platformach. Microsoft już wcześniej skarżył się na te ograniczenia podczas procesów wytoczonych przez Epic Games. Jednak trudno nie zadać pytania: czy naprawdę dopiero teraz ktoś w Redmond zauważył, że wejście na rynek mobilnych sklepów jest praktycznie niemożliwe?

Dla akcjonariuszy to sygnał niepokojący

Firma wydała gigantyczne pieniądze na przejęcie ABK, głównie po to, by wejść w mobilny gaming. Tymczasem nowa szefowa Xboxa zdaje się odcinać wszystkie gałęzie prowadzące w tym kierunku. Jeżeli strategia Sharmy sprowadza się do powrotu do „klasycznego Xboxa” to może oznaczać, że Microsoft rezygnuje z ambicji, które jeszcze niedawno przedstawiał jako przyszłość marki.

Czy to odważne uporządkowanie chaosu po poprzedniej administracji, czy raczej ryzykowny zwrot, który może kosztować Microsoft lata inwestycji? Na razie jedno jest pewne: Xbox Mobile Store stał się kolejnym projektem, który nie przetrwał zmiany warty.

Maciej Gajewski 22.04.2026 17:53

Ładowanie...