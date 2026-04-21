Game Pass mocno tanieje w Polsce. Jest jednak bolesny haczyk

W październiku ubiegłego roku Microsoft postanowił podwyższyć ceny Game Passa. Zmiany dotyczyły niemal wszystkich dostępnych planów (trzech z czterech) i decyzja była wyjątkowo kontrowersyjna nawet pomimo kilku ulepszeń pakietów. Najwyższy plan Game Pass Ultimate kosztował bowiem 114,99 zł/mies. Teraz ceny zostają obniżone i to zauważalnie.

Xbox Game Pass tanieje w Polsce

Zmiany w abonamencie Game Pass dotyczą dwóch z czterech planów. Microsoft postanowił obniżyć ceny, które od 21 kwietnia 2026 r. wyglądają następująco:

Game Pass Ultimate - 84,99 zł/mies . - wcześniej 114,99 zł/mies;

. - wcześniej 114,99 zł/mies; PC Game Pass - 53,99 zł/mies. - wcześniej 62,99 zł/mies.

Największa różnica dotyczy najbardziej zaawansowanego planu abonamentowego, gdzie mówimy o spadku ceny o 30 zł na miesiąc. W skali całego roku jest to 360 zł, czyli jedna gra kupiona na własność. Dodam, że przed październikowymi podwyżkami subskrypcja kosztowała 73,99 zł/mies.

Z kolei PC Game Pass dostępny tylko na Windowsie staniał o 9 zł/mies. Różnica nie jest zatem ogromna, bo wynosi 108 zł w skali roku. Za zaoszczędzone środki mamy jednak dwa dodatkowe miesiące abonamentu.

Obniżka ceny wiąże się z pewnym bolesnym haczykiem

Obniżenie ceny wynika z ograniczeń abonamentu: producent zrezygnował z wprowadzania do niego gier z serii Call od Duty w dniu premiery. Produkcje będą dodawane dopiero około roku później w okresie świątecznym dla subskrybentów Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

To jednak nie oznacza, że obecne Call of Duty zostaną usunięte z abonamentów. Istniejące tytuły wciąż mają być dostępne dla posiadaczy Game Passa. Wygląda na to, że Microsoft podjął dobrą decyzję, ale gigant musi się pilnować, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie się znajduje.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Proxima Studio / Shutterstock.com

Albert Żurek 21.04.2026 19:50

