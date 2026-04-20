Sony szykuje potwora, a nie konsolę. Moc PlayStation 6 zwala z nóg

Niesamowite wieści dla fanów Sony. Przyszła generacja PlayStation ma wyróżniać się ogromną mocą obliczeniową. Dogoni nawet nowoczesne i zaawansowane komputery. 

Albert Żurek
PS6 wydajność
W świecie gier od zawsze jest tak, że to konsole, nastawione typowo pod granie, charakteryzują się niższą wydajnością w porównaniu z komputerami. Wszystkie konsole jednak są wyposażane w identyczne konfiguracje sprzętowe, dzięki czemu twórcy gier dostosowują swoje produkcje pod konkretny sprzęt. Przyszła generacja konsol zapowiada się niesamowicie.

PlayStation 6 będzie potworem. GeForce RTX 4080 w konsoli

PlayStation 5 podczas premiery pod koniec w 2020 r. pod względem wydajności mogło konkurować z komputerami wyposażonymi w karty graficzne typu RTX 2070 Super oraz RTX 2080. Z początku jednak bardzo trudno było nabyć tę konsolę ze względu na problemy z produkcją komponentów.

Od tego czasu minęło ponad 5,5 roku i sprzęt wciąż jest bardziej niż wystarczający do grania w najnowsze tytuły. Na horyzoncie jest już kolejny model: PlayStation 6. Sprzęt ma pojawić się pod koniec 2027 r., jeśli dotychczasowy harmonogram Sony nie zostanie zaburzony przez kryzys na rynku pamięci.

Im bliżej premiery, tym więcej informacji dostajemy na jej temat. Z najnowszych doniesień zauważonych przez TechSpot wynika, że nadchodząca PS6 ma być nawet trzykrotnie wydajniejsza w klasycznej rasteryzacji, czyli renderowania klasycznej grafiki 3D. W nowoczesnych grach liczy się jednak też wydajność w ray tracingu, czyli realistycznym wyświetlaniu światła oraz odbić. Kolejna generacja ma wykonywać obliczenia związane ze śledzeniem promieni od kilku do nawet 12 razy szybciej niż PS5.

Ogólny wzrost wydajności układu graficznego w PS6 ma wynieść ok. 300 proc. w zależności od gry. Można więc powiedzieć, że szóstka będzie trzy razy wydajniejsza od piątki. W dużej mierze będzie to jednak zależeć od poziomu implementacji ray tracingu, który wymaga nowoczesnego sprzętu do rozgrywki w wysokiej liczbie klatek na sekundę zbliżającej się do 60. 

Oczywiście nie powinno się bezpośrednio porównywać konsol i komputerów. Konsole wyróżniają się lepszą optymalizacją i dostosowaniem sprzętu pod grę. Jeśli jednak chcemy to zrobić, najbliższym odpowiednikiem w świecie PC będzie RTX 4080 lub 4080 Super, czyli prawie najlepszy model poprzedniej generacji. To akurat by się zgadzało, patrząc, że PS5 na premierę oferowało wydajność zbliżoną do wydanego dwa lata wcześniej RTX-a 2080. Podczas debiutu konsoli na rynku był dostępny już nowszy i szybszy RTX 3080.

Cena może grać tu ważną rolę

Wydajność to jednak nie wszystko. Z perspektywy klienta cena jest ważniejsza niż to, co konsola ma w środku. Według wcześniejszych doniesień ta może być naprawdę wysoka - nawet 5000 zł. Czyli tyle, co dzisiaj średniopółkowy komputer z Ryzenem 5 7500F i kartą graficzną RTX 5060. 

Albert Żurek
20.04.2026 19:39
