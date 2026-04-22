Twój komputer z Windows 11 nie potrzebuje antywirusa. Tak mówi Microsoft

Microsoft twierdzi, że Windows 11 jest najbezpieczniejszą wersją w historii. Wobec czego nie musimy instalować innych, najczęściej płatnych programów antywirusowych. Nie twierdzi jednak, że to rozwiązanie dla każdego.

Microsoft: nie potrzebujesz lepszego antywirusa niż Windows 11

Windows 11 ma wbudowany autorski program antywirusowy opracowany przez Microsoft. Jest nim Microsoft Defender, który chroni na wielu płaszczyznach i działa jako integralna część systemu operacyjnego.

Tak jak klasyczne programy tego typu, wykrywa niebezpieczne pliki, linki, aplikacje czy zmiany w danych osobowych. Potrafi też przenosić pliki do kwarantanny i neutralizować problem w czasie rzeczywistym, wykorzystując dane z chmury.

Microsoft Defender został wprowadzony już w Windowsie 10, lecz od tego czasu mocno ewoluował. We wcześniejszych wersjach, takich jak Windows 7 oraz XP, domyślna ochrona praktycznie nie istniała, więc antywirusy takie jak Avast królowały na komputerach Polaków. Jednak jak twierdzi Microsoft, dziś nie ma już potrzeby korzystania z programów firm trzecich.

Argumentuje to faktem, że Defender działa na podobnej zasadzie co one. Pracuje przez cały czas i od czasu do czasu pobiera aktualizacje za pośrednictwem Windows Update. Aktualizacje usługi wykonują się samodzielnie, wraz z uaktualnieniami systemu Windows realizowanymi w ramach obowiązkowego cyklu Patch Tuesday w drugi wtorek każdego miesiąca. Nie jest tu wymagana żadna osobna konfiguracja.

Defender chroni przed ransomware i wspiera moduł kontroli aplikacji Smart App Control. Według Microsoftu istotną zaletą jest fakt, że oprogramowanie stanowi część systemu, a więc nie obciąża dodatkowo komputera: pamięci operacyjnej oraz procesora. To w przypadku zewnętrznych antywirusów jest nieuniknione. Zazwyczaj programy te nie konsumują ogromnych pokładów pamięci, ale w dzisiejszych czasach, gdzie każdy gigabajt RAM-u jest na wagę złota, chcemy uzyskać jak najniższe zużycie.

Wobec czego większość użytkowników, szczególnie domowych, nie potrzebuje specjalistycznego oprogramowania antywirusowego. Defender robi wszystko to, co inne programy, a przy tym jest w pełni darmowy. Tymczasem zewnętrzni dostawcy wymagają niemałych opłat za ochronę.

Istnieją jednak przypadki, gdzie Defender nie będzie wystarczać

Microsoft wie, że z Windowsa 11 korzystają nie tylko użytkownicy komputerów prywatnych, ale i służbowych. Na takich maszynach zewnętrzne oprogramowanie antywirusowe ma sens, ponieważ są to nierzadko zaawansowane narzędzia chroniące przed szczególnymi typami ataków, z którymi standardowy Microsoft Defender nie zawsze jest w stanie sobie poradzić.

Albert Żurek 22.04.2026 20:27

